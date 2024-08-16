Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа из-за размера алиментов

Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа Павла из-за алиментов в 14 тысяч рублей

Популярная блогерша Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева, из-за размера алиментов дочери. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Экс-супруга спортсмена опубликовала скриншот, на котором видно зачисление банковского перевода. Выяснилось, что мужчина перевел ребенку 14623 рубля — почти на пять тысяч больше, чем ранее. «Девочки, алименты выросли», — пошутила она в соцсетях.

Сам Мамаев никак не комментировал публикации бывшей жены.

Ранее критикуемая за худобу Мамаева рассказала о своем питании. «Ем и очень много ем», — заявила она.