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13:29, 16 августа 2024Ценности

Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа из-за размера алиментов

Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа Павла из-за алиментов в 14 тысяч рублей

Фото: @alana_mamaeva

Популярная блогерша Алана Мамаева высмеяла бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева, из-за размера алиментов дочери. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Экс-супруга спортсмена опубликовала скриншот, на котором видно зачисление банковского перевода. Выяснилось, что мужчина перевел ребенку 14623 рубля — почти на пять тысяч больше, чем ранее. «Девочки, алименты выросли», — пошутила она в соцсетях.

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Сам Мамаев никак не комментировал публикации бывшей жены.

Ранее критикуемая за худобу Мамаева рассказала о своем питании. «Ем и очень много ем», — заявила она.

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      Карина Черных
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