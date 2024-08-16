Арестованный на Украине депутат написал письмо Яшину и рассказал о побоях

Арестованный депутат Рады Дубинский написал письмо Яшину с рассказом о побоях

Подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский написал письмо политику Илье Яшину (включен Минюстом в реестр иноагентов) с рассказом о побоях. Текст депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

«Не припоминаю, били ли вас в СИЗО и в лагере по указанию Путина, а вот меня били. Дважды. Переводили ночью из одиночек в "пресс-хаты", сломали ребра. (...) Напомню, это не в России, а в демократической и проевропейской Украине», — пишет Дубинский.

По его словам, полиция отказывается возбуждать дело о побоях, несмотря на решение суда, а сам он обращался в международные правозащитные организации, но получил только ответ из Ватикана с выражением глубокой озабоченности. Как сообщил Дубинский, он находится в камере киевского СИЗО уже 10 месяцев.

«Как так получилось, что есть права людей, которых нужно защищать, а есть права людей, которых нужно не замечать? Я спрашивал. Там, где учат демократическим ценностям, мне не ответили. Может, ответят тебе», — заключил украинский парламентарий.

Ранее Дубинский заявил, что в случае провала операции Вооруженных сил Украины в Курской области украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ничто не поможет выстоять против России. Он отметил, что Зеленский решил сыграть в «азартную игру», чтобы получить больше рычагов на переговорах. При этом Дубинский выразил беспокойство, что это может лишь усугубить ситуацию и привести к срыву переговоров.