Баку заявил об обстреле своей территории со стороны Армении

Минобороны Азербайджана: Армения обстреляла территорию Нахичеваня

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджана в Нахичеванской Автономной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджанской республики.

«16 августа примерно в 03:20 подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики», — резюмировало ведомство. Сообщается, что после обстрела подразделения ВС Азербайджана приняли «адекватные ответные меры».

Официальный Ереван заявил, что сообщения Баку «не соответствуют действительности», а также призвал к двустороннему расследованию происшествий на общей границе.

После обострения в Нагорном Карабахе в 2023 году Армения и Азербайджан начали переговоры по урегулированию конфликта. Одной из главных проблем в переговорном процессе является так называемый Зангезурский коридор, который находится между Азербайджаном и его анклавом — Нахичеванью. В Ереване считают эту территорию международно признанной частью Армении, в то время как в Баку желают использовать коридор для связи Азербайджана и Нахичеванского анклава.