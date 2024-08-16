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13:14, 16 августа 2024Бывший СССР

Баку заявил об обстреле своей территории со стороны Армении

Минобороны Азербайджана: Армения обстреляла территорию Нахичеваня

Фото: Press office of Armenian Defense Ministry / PAN Photo / Reuters

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджана в Нахичеванской Автономной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджанской республики.

«16 августа примерно в 03:20 подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики», — резюмировало ведомство. Сообщается, что после обстрела подразделения ВС Азербайджана приняли «адекватные ответные меры».

Официальный Ереван заявил, что сообщения Баку «не соответствуют действительности», а также призвал к двустороннему расследованию происшествий на общей границе.

После обострения в Нагорном Карабахе в 2023 году Армения и Азербайджан начали переговоры по урегулированию конфликта. Одной из главных проблем в переговорном процессе является так называемый Зангезурский коридор, который находится между Азербайджаном и его анклавом — Нахичеванью. В Ереване считают эту территорию международно признанной частью Армении, в то время как в Баку желают использовать коридор для связи Азербайджана и Нахичеванского анклава.

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      Сергей Болиев
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