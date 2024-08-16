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02:07, 16 августа 2024Из жизни

Британец лишился пениса из-за странного пятна

Кадр: This Morning / YouTube

Мужчине из Британии диагностировали рак пениса после неожиданного симптома. Об этом он рассказал в эфире передачи This Morning.

В 2020 году Крейг Майкок проходил процедуру в больнице, в ходе которой медсестра заметила маленькое пятно на кончике его пениса. Она посоветовала ему проконсультироваться со специалистом. Майкок и сам замечал пятно, но не придавал его появлению никакого значения, поскольку не испытывал дискомфорта. Британца направили на биопсию, анализ показал раковые клетки.

Майкок считал, что хирурги удалят лишь фрагмент полового члена, а затем используют ткань с его бедра, чтобы реконструировать пораженный участок. Однако дополнительные исследования показали, что рак сильно распространился. Мужчине сказали, что пенис придется ампутировать. Когда Майкок осознал, что лишится пениса, он впал в депрессию.

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После процедуры его психологическое состояние ухудшилось. Каждый раз, когда он ходил в туалет и использовал приспособление, заменившее ему уретру, он испытывал ужас. По словам жены Мэйкока, он днями ни с кем не говорил, хотя раньше был весельчаком. Мэйкок также рассказал, что после ампутации поочередно испытывал в паху то онемение, то ужасную боль. В какой-то момент он даже хотел свести счеты с жизнью.

Однако Мэйкок смог преодолеть кризис и вернуться к нормальной жизни. Спустя четыре года после операции он принял решение рассказать о своем диагнозе в прямом эфире, чтобы предостеречь других мужчин и подтолкнуть их к регулярным проверкам здоровья.

Ранее в США у любителя секс-игрушек, не снимавшего эрекционное кольцо целые сутки, развилась гангрена. В результате ему пришлось ампутировать часть пениса.

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      Алиса Дмитриева
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