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12:00, 16 августа 2024Россия

Экзамены для желающих получить российский паспорт мигрантов захотели записывать на видео

В России экзамены для мигрантов захотели записывать на видео

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экзамены для желающих получить российский паспорт мигрантов захотели записывать на видео. Такое поручение Минобрнауки содержится в протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений, пишут «Известия».

Речь идет о письменной части экзамена. На сегодняшний день в России видеозапись ведется только на устных дисциплинах и для идентификации иностранного гражданина.

Как отмечают сотрудники вузов, успешно сдают экзамен только по русскому языку, истории и основам законодательства около 50 процентов желающих попасть в Россию мигрантов. В пояснительной записке к поручению говорится, что видеофиксация проведения экзамена позволит исключить возможность покупки теста.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что в 2024 году число не сдавших языковой экзамен иностранцев выросло на порядок — с 3 до 30 процентов. А проведенные проверки выявили многочисленные нарушения, связанные с приемом экзаменов у мигрантов. Московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком.

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      Елена Торубарова
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