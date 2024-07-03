В России в десять раз выросло число не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов

В России почти каждый третий мигрант не сдал экзамен по русскому языку

Почти каждый третий мигрант в России, который экзаменовался в период с января по май, не справился с заданием на знание русского языка. Об этом в Минобрнауки сообщили РИА Новости.

В 2024-м году число не сдавших языковой экзамен иностранцев выросло на порядок — с 3 до 30 процентов, уточнили в министерстве.

Ранее проведенные проверки выявили многочисленные нарушения, связанные с приемом экзаменов у мигрантов. Московские следователи возбудили уголовное дело о незаконной миграции и выдаче Государственным институтом русского языка (ГосИРЯ) имени Пушкина поддельных сертификатов о владении русским языком.

После проверки Миноборнауки заменило ректора ГосИРЯ. Исполняющим обязанности ректора вместо Натальи Трухановской назначен Никита Гусев, который занимал должность проректора МГУ.