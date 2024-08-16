Вирусолог рассказал о самом распространенном в Москве штамме коронавируса

Вирусолог Чепурнов: самый распространенный в Москве штамм FLiRT не совсем легкий

Новый штамм коронавируса FLiRT, который стал самым распространенным в Москве, не совсем легкий, рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он охарактеризовал подвариант в беседе с «Лентой.ру».

«Все идет в том же русле, в котором движется эволюция омикрона и, грубо говоря, последышей омикрона, потому что это все варианты, которые идут в его развитие. По счастью, все пока идет в сторону снижения тяжести заболевания. Это хороший признак, который, я надеюсь, сохранится, и эволюционно это было бы правильно», — поделился вирусолог.

Чепурнов добавил, что не может вычленить никаких серьезных клинических отличий у этого варианта по сравнению с другими.

«Как была очень полиморфная способность у ковида поражать и нервную систему, и легочную систему, и связки те же, и мышечные моменты, так все это остается, но не то, чтобы он (FLiRT — прим. "Ленты.ру") совсем легкий штамм, потому что я вижу довольно тяжелые случаи. Тем не менее в большинстве это не приводит к каким-то серьезным последствиям у достаточно больших групп, чтобы снова приходилось выделять госпитали, поднимать реанимацию на специальный уровень и так далее», — заключил эксперт.

До этого иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о том, что в конце сентября — начале октября ожидается новый рост заболеваемости коронавирусом, который может оказаться более масштабным, чем летний.

