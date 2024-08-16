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04:35, 16 августа 2024Бывший СССР

Глава ГУР Украины рассказал о планах по обмену пленными

Глава ГУР Буданов: Украина постарается первыми обменять тяжелораненых и больных

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал о ближайщих планах, по которым Украина надеется реализовывать обмен военнопленными с Россией. По его словам, больные и тяжелораненные бойцы находятся самыми первыми в списках обмена, подтверждающее видео опубликовало издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам Буданова, после людей с тяжелыми болезнями и ранениями власти Украины первоочередно будут стремиться обменять женщин, затем тех, кто давно пребывает в плену, после — попавших в плен на «Азовстали». Пятыми в списке идут крымские татары.

Руководитель ГУР уточнил, что такие приоритеты сделаны исходя из принятого решения, однако кто был автором этогго решения, он не уточнил.

Ранее в ГУР МО Украины заявили о начале переговоров с Россией об обмене пленными. До этого депутат Госдумы Андрей Красов сообщил, что бойцы ВСУ, попавшие в плен при атаке на Курскую область, вряд ли будут подлежать обмену, поскольку они незаконно пересекли границу и совершали преступления против мирного населения.

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      Александра Синицына
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