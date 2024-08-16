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18:54, 16 августа 2024Наука и техника

Определен режим питания сверхмассивной черной дыры

The Astrophysical Journal: определен режим питания сверхмассивной черной дыры

Фото: Vadim Sadovski / Shutterstock / Fotodom

Ученые Массачусетского технологического института, Сиракузского университета, Университета Джонса Хопкинса и других научных учреждений определили режим питания сверхмассивной черной дыры в системе AT2018fyk. Результаты работы опубликованы в журнале The Astrophysical Journal и также доступны на сайте arXiv.

Система AT2018fyk находится в центре галактики на расстоянии примерно 860 миллионов световых лет от Земли, а масса черной дыры составляет около 50 миллионов масс Солнца. Звезда, находящаяся на сильно эллиптической орбите вокруг черной дыры в AT2018fyk, была частично разрушена и начала испускать рентгеновское и ультрафиолетовое излучение.

Для проведения наблюдений ученые использовали данные рентгеновских обсерваторий Chandra и Swift, а также телескопа XMM-Newton. Результаты показали, что звезда, вероятно, пережила первоначальное гравитационное захватывание черной дырой и вернулась на свою орбиту, что привело к повторному поглощению материала и всплеску излучения.

Астрономы также смогли определить, что процесс приближения звезды к черной дыре и поглощения вещества повторяется каждые 3,5 года. Cледующее значительное взаимодействие звезды с черной дырой произойдет между маем и августом 2025 года и продлится около двух лет. Ученые предполагают, что звезда постепенно теряет свою массу и с каждым циклом разрушения выделяет меньше материала.

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      Александр Еникеев
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