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13:51, 16 августа 2024Ценности

Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек

Кристина Асмус заявила, что фотографы снимают ее неправильно на красных дорожках

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда кинокартины «Текст» поделилась серией снимков со светского мероприятия. На размещенных кадрах она предстала в черном костюме, состоящем из брюк и жилете с широкими плечами. Также знаменитость сделала легкий макияж и уложила волосы в аккуратную прическу.

В описании к публикации артистка заявила, что профессиональные фотографы снимают ее неправильно. «Почему всегда на фотографиях с мероприятий я выгляжу как тетя? В жизни я уверенно держу свои 47 килограммов, размер 18XS и мне больше восьми лет не дашь. А как пришлют фото, так [выгляжу] на все свои 46. Хоть вообще никуда не ходи», — посетовала она.

В июне фанаты оценили фото Асмус в купальнике фразой «теперь пацан».

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      Карина Черных
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