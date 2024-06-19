Фанаты оценили фото Кристины Асмус в купальнике фразой «теперь пацан»

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась новыми фото с отдыха на Бали и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 36-летняя звезда «Интернов» запечатлена в раздельном купальнике черного цвета, состоящем из плавок с высокой посадкой и топа с вырезами под грудью и на спине.

Многие поклонники обратили внимание на новую стрижку знаменитости и оценили ее следующими фразами: «Ты теперь с улицы, ты теперь пацан, а кругом враги. Жесть», «Стала Кристина Сережей. Не идет тебе короткая стрижка», «Милые девушки, запомните! Хотите разонравиться своему молодому человеку, подстригитесь как мальчик, то есть как Кристина», «С длинными волосами как будто лучше было», «Или штаны надень, или парик».

В то же время были и те фанаты, которые восхитились обновленным имиджем артистки. «Как всегда красивая и купальник отличный!», «Роскошная», «Лучшая!», «Хорошего человека должно быть много», «Мне очень нравится новая стрижка. Красотка!» — писали юзеры.

В мае стилист прокомментировал новый имидж Кристины Асмус фразой «напилась и подстриглась сама». Дизайнер по прическам, визажист, стилист певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс предположил, что, вероятно, актриса не учла, насколько гармонично будет смотреться ее прическа.