Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:20, 19 июня 2024Ценности

Фанаты оценили фото Кристины Асмус в купальнике фразой «теперь пацан»

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась новыми фото с отдыха на Бали и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 36-летняя звезда «Интернов» запечатлена в раздельном купальнике черного цвета, состоящем из плавок с высокой посадкой и топа с вырезами под грудью и на спине.

Многие поклонники обратили внимание на новую стрижку знаменитости и оценили ее следующими фразами: «Ты теперь с улицы, ты теперь пацан, а кругом враги. Жесть», «Стала Кристина Сережей. Не идет тебе короткая стрижка», «Милые девушки, запомните! Хотите разонравиться своему молодому человеку, подстригитесь как мальчик, то есть как Кристина», «С длинными волосами как будто лучше было», «Или штаны надень, или парик».

В то же время были и те фанаты, которые восхитились обновленным имиджем артистки. «Как всегда красивая и купальник отличный!», «Роскошная», «Лучшая!», «Хорошего человека должно быть много», «Мне очень нравится новая стрижка. Красотка!» — писали юзеры.

В мае стилист прокомментировал новый имидж Кристины Асмус фразой «напилась и подстриглась сама». Дизайнер по прическам, визажист, стилист певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс предположил, что, вероятно, актриса не учла, насколько гармонично будет смотреться ее прическа.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Более 500 паломников погибли в священной Мекке. В регионе установилась экстремальная жара

      Россияне убрали с пляжа в Казани сотни килограммов мусора

      В России резко выросла полная стоимость кредитов

      Киркоров оценил идею о введении дресс-кода для артистов

      В Киеве группа пьяных граждан разбила машину украинского военного

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Фанаты оценили фото Кристины Асмус в купальнике фразой «теперь пацан»

      В Москве иностранец потушил свечи в православном храме и был задержан

      Новые рекорды Роналду, трудная победа Португалии и неудачный дебют Грузии: как прошел пятый день Евро-2024

      Перечислены способы борьбы с морскими дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше