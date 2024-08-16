Людям с бессонницей подсказали способ уснуть

The Sun: чтобы уснуть, нужно лечь на спину и дышать с рукой на сердце

Простое дыхательное упражнение может помочь людям с бессонницей, рассказала эксперт по работе с дыханием Жасмин Сент-Клир. Способ уснуть она подсказала в беседе с The Sun.

По словам Сент-Клир, для расслабления нужно лечь на спину, положить руку на сердце или ребра и закрыть глаза. «Вдохните, а затем на выдохе сосредоточьтесь на расслаблении всех мышц. Если ваша рука лежит на сердце, постарайтесь сосредоточиться на биении сердца и его естественном ритме», — объяснила эксперт.

На вдохе она порекомендовала попытаться представить, что вдох происходит через заднюю часть сердца и как бы надувает грудную клетку. «На выдохе представьте себе отверстие в передней части груди, позволяющее выпустить воздух. Продолжайте в течение нескольких минут, пока не заснете естественным образом», — заключила специалистка.

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