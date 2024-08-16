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13:06, 16 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о 17 групповых ударах по объектам ВСУ

МО: с 10 по 16 августа ВС России нанесли 17 групповых ударов по объектам ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

За неделю с 10-го по 16-е августа Вооруженные силы (ВС) России нанесли 17 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. России удалось поразить предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, а также аэродромную инфраструктура и места сборки и хранения ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Кроме того, поражены: топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников», — отчитались в оборонном ведомстве.

Тем временем темпы наступления России в зоне проведения специальной военной операции увеличились в полтора раза. По словам президента России Владимира Путина, темпы наступления возросли в полтора раза — на этом фоне ВСУ атакуют Курскую область с целью остановить продвижение России в Донбассе и Новороссии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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