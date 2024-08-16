SimpleWine запустила музыкальный проект с Тосей Чайкиной

Компания SimpleWine запустила вокальный проект на Усачевском рынке

SimpleWine запустила вокальный проект, который пройдет с 1 августа по 13 сентября на территории Усачевского рынка в Москве.

Молодые артисты исполнят свои лучшие песни, а победитель получит возможность записать трек в музыкальной мастерской «ОПЛОТ» под кураторством продюсера Андрея Рыжкова и композитора, полуфиналистки шоу «Ну-ка, все вместе!» Яны Блиндер. Помимо Блиндер, амбассадором проекта выступит певица Тося Чайкина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются через чат-бот. Всего отбор пройдут 16 музыкантов, на протяжении четырех недель они будут выступать на сцене Усачевского рынка, а на последней, пятой финалисты поборются за главный приз.

22 августа в рамках проекта на сцене выступит исполнитель из Белоруссии BANDURA (Егор Бандура). Ранее он выступал на VK-fest и многих других площадках Москвы. А 28 августа на Усачевском рынке будет петь Polina Offline — молодая российская инди-исполнительница. Ее трек «Свечка» попал в чарт и плейлист «Искра» на «Яндекс.Музыке» и набрал 3,5 миллиона прослушиваний

Победителя каждую неделю будут определять зрители в Telegram-канале SimpleWine. Лучшим исполнителем станет музыкант, который наберет наибольшее количество голосов в последнем этапе конкурса. Самым активным зрителям тоже обещают подарки.

Заявки на участие принимаются до 28 августа. Расписание и правила конкурса — на странице проекта.