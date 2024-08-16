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17:31, 16 августа 2024Экономика

Сбер обновил веб-версию приложения «СберБанк Онлайн»

В веб-версии «СберБанк Онлайн» появился вход по цифровому коду

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Сбер добавил возможность заходить в веб-версию «СберБанк Онлайн» по цифровому коду. Вход по пятизначному цифровому коду будет возможен в тех браузерах, в которых клиент его настроит.

Теперь клиенты могут заходить в «СберБанк Онлайн» четырьмя разными способами: логин/пароль, телефон, карта и цифровой код.

Как отметила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбера Ксения Баринова, банк стремится приблизить мобильную и веб-версию.

Ранее Сбер обновил стартовую страницу входа в веб-версию «СберБанк Онлайн».

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      Алена Шаповалова
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