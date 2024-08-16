Парламент Таиланда выбрал самого молодого премьера в истории страны

Парламент Таиланда выбрал новым премьером Пхетхонгтхан Чинават

Парламент Таиланда выбрал новым премьер-министром 37-летнюю Пхетхонгтхан Чинават, которая станет самым молодым главой правительства в истории страны. Об этом сообщает ABC News.

О политике известно, что она является родственницей сразу двух предыдущих премьер-министров: младшей дочерью Таксина Чинавата и племянницей Йинглак Чиннават. Таким образом, она не только самый молодой глава правительства, но и вторая в истории страны женщина на этом посту после своей тети.

Ее отец является одним из самых известных, но в то же время противоречивых политиков, который был свергнут в результате переворота 2006 года. Как отмечают эксперты, данный факт накладывает большие трудности для руководства страной Пхетхонгтхан Чинават.

«Когда Пхетхонгтхан участвовала в предвыборной кампании партии "Пхыа Тхаи", она признавала свои семейные связи, но настаивала на том, что она не просто доверенное лицо своего отца. Однако тень ее отца слишком велика, чтобы ее игнорировать, и ей будет нелегко работать, поскольку он продолжает определять политические решения», — приводит телеканал слова Петра Олдермана, научного сотрудника Бирмингемского университета в Англии.

Ранее Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра страны Сеттху Тхависина из-за нарушения этического кодекса. В связи с этим должность главы правительства стала вакантной.