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13:15, 14 августа 2024Мир

Премьера Таиланда отстранили из-за нарушения этического кодекса

Thai PBS: суд Таиланда отстранил премьера из-за нарушения этического кодекса
Сеттха Тхависин

Сеттха Тхависин. Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьер-министра страны Сеттху Тхависина из-за нарушения этического кодекса. Об этом сообщили в эфире тайского телеканала Thai PBS.

«Настоящим решением коллегия конституционного суда пятью голосами против четырех постановила считать ответчика, премьер-министра Сеттху Тхависина, недостойным занимать должность министра и премьер-министра правительства королевства Таиланд в связи с нарушением конституционной этики и утратой доверия», — подчеркнули в судебной инстанции.

В мае тайский миллиардер и бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават попал под суд из-за того, что в интервью оскорбил короля страны Ваджиралонгкорна (Раму X).

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      Виктория Кондратьева
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