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11:15, 16 августа 2024Бывший СССР

Полковник назвал главное изменение в боях с Украиной за два года

Полковник Матвийчук: за два года СВО бои переместились в воздух
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За два года специальной военной операции (СВО) на территории Украины значительная часть боев переместилась в воздух, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это главным изменением на фронте.

Если просматривать бой как пространственно-временную характеристику — это земля, воздух, море — я полагаю, что бой переместился в воздух

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

«Начали господствовать беспилотные летательные аппараты, которые превращаются из каких-то вспомогательных средств в средства огромной разрушительной мощности и основные огневые средства, что повлекло за собой изменение линейной тактики пехоты. Пехота теперь не ходит в наступление частью, она выделяется в небольшие колонны, мелкие подразделение с массированием огневого сопровождения своих продвижений и огневого поражения противника до штурма позиций», — сказал он.

Как рассказал командир подразделения БАРС-23 «Орел» Вооруженных сил России Алексей Сосонный, характер боевых действий в зоне СВО за два года стал другим. По его словам, сейчас существенно увеличилось количество беспилотников разных видов. Их применяют не только в воздухе для атак и сброса боеприпасов или разведки, но и также используют наземные, например, для эвакуации раненых военнослужащих.

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