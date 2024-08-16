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17:45, 16 августа 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших после обстрела ТЦ в Донецке

Пушилин: 11 человек находятся в состоянии различной тяжести после удара по ТЦ
СюжетРакетные удары по Украине:

11 человек находятся в состоянии различной тяжести после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру «Галактика» в Донецке. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин Telegram-канале.

Пушилин рассказал о состоянии пострадавших после обстрела ТЦ «Галактика» со стороны ВСУ. По его информации, в состоянии средней и легкой степени тяжести находятся 11 мирных жителей, включая 15-летнего подростка.

«Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города», — сообщил глава ДНР. Он отметил, что ВСУ обстреляли торговый центр из артиллерии калибром 155 миллиметров и с использованием ударных БПЛА.

Днем 16 августа ВСУ ударили по ТЦ «Галактика» в Петровском районе на западе Донецка. После обстрела в здании начался сильный пожар.

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      Алевтина Запольская
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