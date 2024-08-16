Рассказавшие о бомбе пленные ВСУ служили в напавшей на Курскую область бригаде

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнопленные из которой рассказали о планах Киева атаковать атомные объекты в России, участвовала в наступлении на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВГА Харьковской области.

«В ходе общения с военнослужащим из 82-й бригады ВСУ, которая как раз-таки участвовала в наступлении на Курскую область, была получена такая информация», — отметил представитель ВГА Харьковской области.

Ранее Украину обвинили в планировании ударов по Курской и Запорожской АЭС для провокации. Об этом сообщило управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.