Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:45, 16 августа 2024Ценности

Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья

Певица Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья SavageXFenty

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья SavageXFenty. Снимками она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость позировала в кружевном комплекте черного цвета, который дополняли пояс и чулки. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, а из аксессуаров на ней были бриллиантовый браслет и несколько колец.

Стилисты сделали исполнительнице укладку с эффектом мокрых волос, а визажисты нанесли на лицо макияж в нюдовых оттенках.

В июле Рианна попала на обложку журнала Perfect в бикини.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы выбили ВСУ из курского села Снагость. На территории началась зачистка

      Одна из самых опасных стран мира сделала визы для россиян бесплатными

      Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского прагматичными политиками

      Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

      Сестра Кейт Мосс появилась на публике в мини-шортах

      Трое россиян заживо сварились в яме с кипятком

      Жительницу ЛНР осудят за призывы ВСУ совершать теракты в России

      Стало известно о работе аэропортов в Приморье на фоне коллапса со светом

      Apple назвали догоняющей в гонке ИИ

      В России обвинили Wildberries и Ozon в нарушениях при торговле водой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше