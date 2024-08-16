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20:41, 16 августа 2024Россия

Россияне заявили о боязни помилованного после СВО «почепского садиста»

Мать погибшей от «почепского садиста» под Брянском заявила о страхе перед ним
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В деревню Кожемяки под Брянском из зоны специальной военной операции (СВО) приехал Владимир Захаренок, более известный как «почепский садист». В связи с этим сообщением многие местные жители заявили, что боятся за себя и детей, пишет «Газете.Ru».

По словам матери его 18-летней жертвы, она чувствует страх перед «почепским садистом». «Нет справедливости — кто-то в могиле лежит уже четыре года, в сырой земле, а кто-то убил, изнасиловал — посадили на 22 года, вышел через четыре года», — заявила она.

В беседе с изданием женщина призналась, что хочет, чтобы мужчину «посадили не на 22 года, а пожизненно». Также она указала, что не может уехать из деревни, так как здесь ее единственное жилье. В полиции же россиянке посоветовали «не бояться» убийцу ее дочери.

Помимо этого, еще одна местная жительница подтвердила информацию о «почепском садисте», оказавшемся на свободе. «Да, я его видела, он шел по грибы с женой. А сейчас не знаю, дома он или нет», — заявила женщина. Ее знакомая также отметила, что неделю назад Захаренок приехал в деревню навестить мать. По ее словам, местные жители «в шоке» от известий про мужчину.

22 ноября 2020 года Захаренок во время праздника жестоко расправился с 18-летней жительницей деревни. После застолья он заперся с жертвой и долго над ней издевался — он изнасиловал девушку, вогнал в нее мелкие металлические предметы и трубу. Позднее пострадавшая скончалась в больнице. В конце 2021 года мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима, однако, успев принять участие в СВО, он оказался на свободе, так как был помилован.

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