Россиянка с инвалидностью прошла шесть километров под обстрелами

РБК: жительница Курской области с инвалидностью прошла 6 км под обстрелами

Жительница Курской области с инвалидностью Ольга Коваль прошла шесть километров под обстрелами, спасая свою жизнь, пишет РБК.

Как рассказала россиянка с первой группой инвалидности, в начале августа, в день, когда начался массированный обстрел Суджанского района, она находилась дома. Из-за начавших атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) ей пришлось спуститься в подвал, где некоторое время просидела без света, еды и воды.

«Очень бахали, стреляли, осколки летели. Я очень перепугалась: ни воды нет, ни света. Полезла в подвал, сидела голодная. А я еще и инвалид: то рука болит, то нога, давление поднялось, стало плохо», — вспомнила Коваль.

По ее словам, удар ВСУ пришелся по ее дому. «В итоге погреб разбахали, кухню мою летнюю разбахали, а у меня там столько вещей было — все сгорело (...) Они по окнам стреляли. Они все растаскивали», — добавила женщина.

По рассказу Коваль, она осталась в рваной одежде и порванных шлепках. В таком виде ей пришлось идти шесть километров — до Суджи, где живет ее подруга.

«Подруга меня приютила, а у нее самой маленькие детки. Она позвонила, и за мной пришли солдаты. Говорят: "Девушка, вы только никуда не уходите, мы вас заберем". А я им отвечаю: "Я кушать хочу: пить и есть"», — отметила Коваль в беседе с РБК, добавив, что в итоге выезда ей пришлось ждать четыре дня. Сначала она оказалась в палаточном лагере, потом — в одном из пунктов временного размещения, где нашла себе футболку взамен порванной и целые шлепки.

Ранее многодетный отец Роман Яценко пробрался в город Суджу, обстреливаемый украинскими формированиями, и вывел оттуда жену, пятерых детей и женщину, которые не смогли сами эвакуироваться.

Бои в Курской области продолжаются более десяти дней. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а также режим контртеррористической операции.