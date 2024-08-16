Российские военные уничтожили пусковую установку IRIS-T ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку IRIS-T ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Разведка с беспилотника обнаружила немецкую машину ЗРК на подготовленной боевой позиции в районе населенного пункта Сенное.

«Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО был нанесен ракетный удар», — отметили в ведомстве. Там добавили, что уничтожение установки и обслуживающего ее личного состава подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области Украины.