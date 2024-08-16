Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:41, 16 августа 2024Россия

Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

Mash: российские военные выбили ВСУ из курского села Снагость

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Снагость в Кореневском районе под Курском. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, сейчас на данной территории началась зачистка. Кроме того, в течение ночи серьезные бои разворачивались в селе Крупец Рыльского района, еще атаку удалось отразить в селе Глушково.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что более 40 объектов образования на территории девяти муниципалитетов оказались повреждены.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Ранее сообщалось, что в Курской области в ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили группу украинских штурмовиков.

Бои в Курской области длятся уже свыше 10 дней. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). Из части приграничных районов начали эвакуировать людей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      Трамп заработал сотни тысяч долларов на Библии

      Появилось видео издевок бойцов ВСУ в касках СС над пенсионером в Курской области. Дочь россиянина заявила о его пропаже

      Россиянин украл соседскую собаку и потребовал за нее выкуп в биткоинах

      Российских пенсионеров предупредили о трех схемах мошенничества

      В подконтрольной ВСУ части Запорожской области рассказали о повреждении инфраструктуры

      Жители российского города пожаловались на грязную воду и добились выплат

      Командиры ВСУ пожаловались на нехватку людей и оружия

      Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

      Россиянина заподозрили в госизмене из-за связи с телефонными мошенниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше