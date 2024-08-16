Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском

Mash: российские военные выбили ВСУ из курского села Снагость

Российские военнослужащие выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Снагость в Кореневском районе под Курском. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, сейчас на данной территории началась зачистка. Кроме того, в течение ночи серьезные бои разворачивались в селе Крупец Рыльского района, еще атаку удалось отразить в селе Глушково.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что более 40 объектов образования на территории девяти муниципалитетов оказались повреждены.

Ранее сообщалось, что в Курской области в ходе стрелкового боя российские военнослужащие уничтожили группу украинских штурмовиков.

Бои в Курской области длятся уже свыше 10 дней. Власти ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). Из части приграничных районов начали эвакуировать людей.