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05:25, 16 августа 2024Мир

Российский посол оценил готовность новых властей Британии к диалогу с Москвой

Посол Келин: пришедшие к власти в Британии лейбористы не готовы к диалогу с РФ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Пришедшие к власти в Великобритании лейбористы повторяют антироссийскую риторику своих предшественников. Они не готовы к содержательному диалогу с РФ, рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.

«Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы», — отметил он.

При этом, по словам посла, в Лондоне едва ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия России. Однако на уровне политического руководства это никак не проявляется, добавил дипломат.

Ранее Андрей Келин рассказал, что спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне. По его словам, такие случаи бывают, и назвал их неприемлемыми.

Также посол сообщил, что Лондон своими действиями против России разрушил столетия отношений. По его словам, в конце 2021 года был подъем в отношениях двух стран: в торговле, экономике, науке и других областях. Все было разрушено после событий февраля 2022 года.

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      Марина Совина
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