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06:14, 15 августа 2024Мир

Посол сообщил о попытке Британии завербовать российских дипломатов

Посол Келин: спецслужбы Британии пытались вербовать российских дипломатов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что такие случаи бывают, и назвал их неприемлемыми. «Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям», — добавил посол.

Ранее Андрей Келин сообщил, что Лондон своими действиями против России разрушил столетия отношений. По его словам, в конце 2021 года был подъем в отношениях двух стран: в торговле, экономике, науке и других областях. Все было разрушено после событий февраля 2022 года, уточнил посол. «Все решения были приняты британским правительством, мы только ответили на них», — подчеркнул Келин.

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      Марина Совина
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