Российского военного отправили в колонию на 5,5 года за уклонение от службы

В Абакане суд дал 5,5 года колонии военному Просневу за полугодовую отлучку

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Максима Проснева за полугодовую отлучку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Подсудимый признан виновным в уклонении от службы, его отправят в колонию общего режима для отбытия наказания.

Из материалов дела следует, что Проснев решил отдохнуть от исполнения обязанностей по службе и 8 июня 2023 года без уважительных причин не вернулся к установленному сроку в расположение воинской части. 13 ноября 2023 года сдался в военную комендатуру.

2 августа сообщалось, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил военного Михаила Мальцева к шести годам лишения свободы за временное уклонение от службы.

