В Подмосковье собаку на двое суток оставили в запертом автомобиле

Волонтеры нашли хозяйку запертой в машине собаки из Мытищ

Волонтеры нашли хозяйку просидевшей двое суток в автомобиле в подмосковных Мытищах собаки. Об этом сообщает издание «Страсти».

16 августа в сети разошлись сообщения о том, что жители Мытищ заметили собаку, которая несколько дней сидит запертой в автомобиле. Хозяев питомца поблизости не было.

Журналистам издания удалось связаться с одной из волонтеров по имени Лана. Та рассказала, что сейчас собаку забрала хозяйка, но нет гарантий того, что животное вскоре вновь не запрут в автомобиле. «Хозяйка вернулась. Она немного не в себе. Она ее походу оставляет в машине на день и ночью забирает», — заявила волонтер.

Ранее полицейским в центре Москвы удалось спасти кота из запертой машины, в которой он четыре дня просидел без воды и еды. Прохожие звонили в МЧС, но спасатели отказывались вскрывать дверь машины без согласия владельца. Спасенному животному придумали кличку в честь одного из районов столицы — Тверок в честь Тверского района.