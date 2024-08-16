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19:39, 16 августа 2024Россия

В Подмосковье собаку на двое суток оставили в запертом автомобиле

Волонтеры нашли хозяйку запертой в машине собаки из Мытищ

Фото: Kozak Bohdan / Shutterstock / Fotodom

Волонтеры нашли хозяйку просидевшей двое суток в автомобиле в подмосковных Мытищах собаки. Об этом сообщает издание «Страсти».

16 августа в сети разошлись сообщения о том, что жители Мытищ заметили собаку, которая несколько дней сидит запертой в автомобиле. Хозяев питомца поблизости не было.

Журналистам издания удалось связаться с одной из волонтеров по имени Лана. Та рассказала, что сейчас собаку забрала хозяйка, но нет гарантий того, что животное вскоре вновь не запрут в автомобиле. «Хозяйка вернулась. Она немного не в себе. Она ее походу оставляет в машине на день и ночью забирает», — заявила волонтер.

Ранее полицейским в центре Москвы удалось спасти кота из запертой машины, в которой он четыре дня просидел без воды и еды. Прохожие звонили в МЧС, но спасатели отказывались вскрывать дверь машины без согласия владельца. Спасенному животному придумали кличку в честь одного из районов столицы — Тверок в честь Тверского района.

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      Алина Гончарова
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