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00:31, 16 августа 2024Из жизни

Сотрудник банка потребовал секса у обратившейся за займом пары

В Китае сотрудник банка избил обратившуюся за займом пару

Фото: Reuters

Пара из Китая обратилась в банк за займом на развитие бизнеса и столкнулась с оскорбительными требованиями сотрудника. Об этом пишет South China Morning Post.

Жители провинции Ганьсу Ду Хунбинь и его жена Чжао Юйфэн обратились в филиал Сельскохозяйственного банка Китая, чтобы получить кредит. Сотрудник по фамилии Тянь, который должен был принять решение по заявке, поставил перед парой условие: он потребовал, чтобы женщина занялась с ним сексом. Он также звал пару к себе домой, из-за чего Ду несколько раз спорил с ним по телефону.

Несмотря на это, 28 июля пара все же пришла к менеджеру домой, чтобы обсудить детали сделки. Согласно их показаниям, когда Ду и Чжао приехали, Тянь, его жена и двое сыновей избили их, заперли дверь и разбили их мобильные телефоны, чтобы они ничего не записали. После этого Тянь якобы стал бить пару пепельницей и деревянной палкой по головам и даже потребовал, чтобы они встали на колени и просили о пощаде. Затем менеджер разбил ряд предметов в доме, вложил нож в руку потерявшему сознание Ду и вызвал полицию. Он рассказал правоохранителям, что пара пришла к нему, чтобы отомстить за отказ в займе, а сам он действовал в целях самообороны.

Пострадавших отправили в больницу. «Моему мужу наложили около 20 швов на лицо, а мне — 17 на лоб. У меня также сломана глазница. Мы оба были тяжело ранены и госпитализированы на несколько дней», — сказала Чжао. Позже супруги записали ролик о произошедшем и выложили его в соцсети.

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7 августа местные власти объявили, что Тянь отстранен от должности в банке, он и члены его семьи задержаны полицией.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая, научившаяся иглоукалыванию через интернет, погубила пациента. Ее непрофессиональные действия вызвали у мужчины инфаркт.

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      Антонина Черташ
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