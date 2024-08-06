Научившаяся иглоукалыванию по видео женщина спровоцировала у пациента сердечный приступ

Женщина из Китая научилась иглоукалыванию в интернете и спровоцировала инфаркт

Женщина из Китая, научившаяся иглоукалыванию через интернет, погубила пациента. Об этом пишет South China Morning Post.

В июне 2023 года мужчина по фамилии Ли из провинции Цзянсу почувствовал себя плохо и обратился за помощью к Ван, женщине из его деревни. Ван лечила односельчан при помощи акупунктуры. Ли заплатил ей 500 юаней (около 6000 рублей) за несколько сеансов лечения. Во время последнего сеанса Ли испытал сильный дискомфорт, и, несмотря на попытки Ван привести его в чувство, он потерял сознание и упал. При этом лицо Ли потемнело перед падением. Мужчину доставили в больницу, но медики не смогли его спасти. Причиной смерти стал инфаркт.

Расследование показало, что Ван не проходила формального обучения акупунктуре. Она освоила технику иглоукалывания самостоятельно, просматривая онлайн-видео, и приобрела «клинический опыт», практикуясь на себе и муже. Судебно-медицинская экспертиза показала, что сердечный приступ Ли был спровоцирован иглоукалыванием, которое усугубило его хроническое заболевание.

Как выяснилось, мужчина страдал от ишемической болезни сердца. Ван обвинили в незаконной медицинской практике, поскольку она работала без лицензии. Она выплатила компенсацию семье жертвы, и они не стали настаивать на суровом приговоре. Суд приговорил ее к полутора годам тюремного заключения с двухлетним испытательным сроком и штрафом.

Акупунктура широко распространена в традиционной китайской медицине. Во время процедуры врач вводит очень тонкие иглы в определенные точки. Существует вероятность повреждения сердца, если стимулируется неправильная акупунктурная точка вблизи органа или игла вводится слишком глубоко. Хронические заболевания сердца также являются противопоказаниями для процедуры.

Ранее сообщалось, что жительница Китая вышла замуж за мужчину с неизлечимой болезнью через два месяца после знакомства. Избранник китаянки страдает от мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) с семи лет.