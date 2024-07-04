Женщина вышла замуж за мужчину с неизлечимой болезнью через два месяца после знакомства

В Китае женщина вышла замуж за парализованного мужчину после знакомства в сети

Женщина из Китая вышла замуж за парализованного мужчину через несколько месяцев после знакомства. Об этом пишет South China Morning Post.

33-летняя Лулу из Гуанси-Чжуанского автономного района познакомилась с 30-летним Цичэнем в сети. Они оба прокомментировали видео под названием «Могут ли люди с инвалидностью найти любовь?». Лулу решительно написала «да» в качестве ответа на этот вопрос, и Цичэнь сразу связался с ней, отправив личное сообщение. Он рассказал Лулу, что страдает от неизлечимой болезни — мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) с семи лет. Это генетическое заболевание характеризуется прогрессирующей потерей мышечной массы, постепенно приводящей к трудностям с движением и дыханием. Врачи говорили, что он вряд ли доживет до 18 лет, но он опроверг их прогнозы.

Цичэнь и Лулу стали много общаться, женщина рассказала новому знакомому о недавнем разводе и пожаловалась на то, что ей приходится жить с родителями, которые ее недолюбливают. Цичэнь стал активно поддерживать Лулу и, по ее словам, «согревал ее, как солнце».

Молодые люди познакомились в январе, затем Лулу приехала навестить Цичэня. По ее словам, она испытала шок, когда увидела, что он может двигать лишь большими пальцами на руках и головой. Однако, несмотря на это, женщина решила продолжить отношения. В марте Лулу и Цичэнь сыграли грандиозную свадьбу. Сейчас женщина на четвертом месяце беременности.

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