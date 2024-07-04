Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:13, 4 июля 2024Из жизни

Женщина вышла замуж за мужчину с неизлечимой болезнью через два месяца после знакомства

В Китае женщина вышла замуж за парализованного мужчину после знакомства в сети

Фото: Weibo

Женщина из Китая вышла замуж за парализованного мужчину через несколько месяцев после знакомства. Об этом пишет South China Morning Post.

33-летняя Лулу из Гуанси-Чжуанского автономного района познакомилась с 30-летним Цичэнем в сети. Они оба прокомментировали видео под названием «Могут ли люди с инвалидностью найти любовь?». Лулу решительно написала «да» в качестве ответа на этот вопрос, и Цичэнь сразу связался с ней, отправив личное сообщение. Он рассказал Лулу, что страдает от неизлечимой болезни — мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) с семи лет. Это генетическое заболевание характеризуется прогрессирующей потерей мышечной массы, постепенно приводящей к трудностям с движением и дыханием. Врачи говорили, что он вряд ли доживет до 18 лет, но он опроверг их прогнозы.

Цичэнь и Лулу стали много общаться, женщина рассказала новому знакомому о недавнем разводе и пожаловалась на то, что ей приходится жить с родителями, которые ее недолюбливают. Цичэнь стал активно поддерживать Лулу и, по ее словам, «согревал ее, как солнце».

Материалы по теме:
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?» Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
«Я спросила врача: мне завещание писать надо?»Боль, страх и потеря близких — истории россиянок, победивших рак груди и изменивших свою жизнь
18 марта 2021
«Вытащить человека из депрессии может только любовь» Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
15 февраля 2019

Молодые люди познакомились в январе, затем Лулу приехала навестить Цичэня. По ее словам, она испытала шок, когда увидела, что он может двигать лишь большими пальцами на руках и головой. Однако, несмотря на это, женщина решила продолжить отношения. В марте Лулу и Цичэнь сыграли грандиозную свадьбу. Сейчас женщина на четвертом месяце беременности.

Ранее сообщалось, что женщина из Индонезии случайно узнала, что посетила свадьбу будущего мужа в детстве. Супруг 24-летней Ренаты Фадеа старше нее на 38 лет, брак с ней стал для него третьим.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Чешский наемник попал под суд за службу в ВСУ и мародерство в Буче. Он присвоил слитки золота и драгоценности

      В российском регионе нашли редчайший красивый и очень опасный цветок

      В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

      Описаны предпочтения ПК-геймеров

      Телеведущая в прямом эфире раскрыла смертельный диагноз

      Китай поддержит Tesla с помощью госзакупок

      Полторы тысячи камней удалили из желчного пузыря пациентки

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Сочи

      В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

      В ЦБ оценили возможность возвращения массовой льготной ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше