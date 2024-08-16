США заявили о планах адаптировать поставляемое ВСУ оружие под нужды на поле боя

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды ВСУ на поле боя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы меняем типы оружия и систем, которые поставляем с течением времени… модифицируем и предоставляем различные вооружения и оставляем за собой право продолжать это делать», — сказала она.
Сингх отметила, что Соединенные Штаты планируют продолжить менять номенклатуру передаваемых вооружений с учетом потребностей украинской стороны.
Ранее Сингх заявила, что США продолжают беспокоиться в связи с нарастающим напряжением вокруг Украины и считают, что Киеву необязательно нужно оружие все большей дальности. Она добавила, что возможная эскалация украинского кризиса вызывает беспокойство у Вашингтона.