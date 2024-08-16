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12:49, 16 августа 2024Россия

Стало известно о падении ракеты «Точка-У» возле энергетического объекта под Курском

ТАСС: ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области

Фото: РИА Новости

Ракета «Точка-У», по предварительным данным, упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом стало известно ТАСС.

По сведениям агентства, сейчас на месте происшествия под Курском начали работать саперы МЧС.

Командир группы разминирования сводного отряда МЧС России в беседе с ТАСС отметил, что специалисты откапывают опасный предмет.

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Власти Курской области ситуацию пока не комментировали.

До этого в Курской области российский военнослужащий сжег боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи канистры бензина.

Бои в Курской области продолжаются уже больше 10 дней. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Также власти распространили на территории режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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