Стало известно о падении ракеты «Точка-У» возле энергетического объекта под Курском

ТАСС: ракета «Точка-У» упала возле энергетического объекта в Курской области

Ракета «Точка-У», по предварительным данным, упала возле энергетического объекта в Курской области. Об этом стало известно ТАСС.

По сведениям агентства, сейчас на месте происшествия под Курском начали работать саперы МЧС.

Командир группы разминирования сводного отряда МЧС России в беседе с ТАСС отметил, что специалисты откапывают опасный предмет.

Власти Курской области ситуацию пока не комментировали.

До этого в Курской области российский военнослужащий сжег боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи канистры бензина.

Бои в Курской области продолжаются уже больше 10 дней. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Также власти распространили на территории режим контртеррористической операции (КТО).