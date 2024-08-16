Под Курском российский боец сжег БМП ВСУ при помощи канистры бензина и попал на видео

В Курской области российский боец сжег БМП ВСУ при помощи канистры бензина

В Курской области российский военнослужащий сжег боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи канистры бензина. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал военный блогер Кирилл Федоров в Telegram.

Как рассказал автор поста, украинская БМП заглохла, а находившиеся в ней солдаты отошли от техники в кусты. В это время к ней подъехал боец Вооруженных сил России на LADA. На кадрах видно, как россиянин с канистрой подбегает к транспорту, обливает его бензином и уезжает. Затем на снятом с высоты видео можно наблюдать полыхающую боевую машину.

Ранее появилось видео уничтожения британского танка Challenger 2, используемого 82-й бригадой ВСУ в Курской области. На записи видно характерную для него детонацию пороховых зарядов, открыто расположенных на полу боевого отделения, в отличие от других современных западных танков.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.