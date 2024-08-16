Сжегшего украинскую БМП при помощи канистры бензина российского бойца решили наградить

Shot: сжегшего украинскую БМП российского бойца решили наградить

Российского бойца, сжегшего украинскую боевую машину пехоты (БМП) в Курской области при помощи канистры бензина, решили наградить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как отмечает Shot, событие произошло 11 августа. Оставленную украинскую БМП в российском регионе заметил оператор дрона. Шесть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этот момент прятались в лесу от российских военных. По данным канала, военнослужащий с позывным Армян — срочник, он сам вызвался доехать до боевой машины ВСУ на гражданском ВАЗе и сжечь ее.

Канал отмечает, что срочник будет представлен к награде. К какой именно — не уточняется.

Ранее военный блогер Кирилл Федоров рассказывал, что украинская БМП заглохла, а находившиеся в ней солдаты отошли от техники в кусты. В это время к ней подъехал боец Вооруженных сил России и поджег с помощью канистры бензина — момент попал на видео.