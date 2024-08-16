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01:25, 16 августа 2024Мир

Трамп пообещал быть дружелюбным с Ираном

Трамп заявил, что в случае победы на выборах Вашингтон будет дружелюбен с Ираном
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что в случае его победы на выборах Вашингтон будет дружелюбен с Ираном. Об этом политик упомянул на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь плохо относиться к Ирану. Мы будем дружелюбны с Ираном, я надеюсь. Но они не могут обладать ядерным оружием», — уточнил Трамп.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота. Поитик подчеркнул, что действующего главу Белого дома из гонки вытеснила Демократическая партия.

В июле Трамп заявлял, что США сильно пострадали из-за администрации Байдена, и высказал мнение, что действующий глава Белого дома недостоин того, чтобы баллотироваться на второй срок. Также политик отметил, что победить вице-президента Камалу Харрис будет легче, чем Байдена.

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      Марина Совина
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