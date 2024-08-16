В ФБР прокомментировали обыски у ведущего Первого канала

ФБР: обыски у ведущего Первого канала Саймса были санкционированы судом

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило обыски в доме американского политолога и ведущего российского Первого канала Дмитрия Саймса, заявив, что эта мера была санкционирована. Об этом передает РИА Новости.

«Агенты ФБР провели обыски, которые были санкционированы американским судом. Мы не можем дать какие-либо дополнительные комментарии, поскольку дело находится в активной стадии», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ФБР со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Patria, принадлежащем Дмитрию Саймсу, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Вирджиния.

Ведущий Первого канала прокомментировал обыски, сообщив, что он «не видел ордера» и «с ним не связывались ни правоохранительные органы, ни кто-либо другой» по поводу произошедшего.