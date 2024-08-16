В Германии рассказали о продвижении Российской армии в Донбассе

Генерал Фройдинг: Российская армия каждый день продвигается вперед в Донбассе

Российская армия ежедневно продвигается вперед в Донбассе. Об этом заявил возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фройдинг в интервью, опубликованном на официальном YouTube-канале вооруженных сил ФРГ.

«Каждый день русским удается там продвигаться вперед медленно, но верно», — подчеркнул он.

По словам немецкого военнослужащего, на фронте сложилась критическая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фройдинг отметил, что взятие под контроль Часова Яра российскими военными даст Москве существенные преимущества на поле боя.

Ранее полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер выразил мнение, что украинская армия будет отброшена назад из Курской области в течение ближайших двух-трех недель. Он уточнил, что просчет Украины станет скоро совсем очевидным.