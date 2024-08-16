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19:12, 16 августа 2024Бывший СССР

В Минобороны рассказали о минировании приграничных районов Сумской области

Минобороны: расчеты систем «Земледелие» провели минирование Сумской области

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» Вооруженных сил (ВС) России провели минирование территории Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Минобороны рассказало о минировании приграничных с Курской областью районов Сумской области. Подразделения ВС России заминировали местность в районах сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Машина сама наводится и сама стреляет», — рассказал командир одной из машин с позывным Первый. По его словам, процесс минирования территории занимает у расчета не более пяти минут.

Ранее ВС России уничтожили две установки HIMARS в Сумской области. Ракетный удар был нанесен по позициям ВСУ в Мирополье.

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      Алевтина Запольская
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