Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 16 августа 2024Силовые структуры

В МВД России заинтересовались работавшими в Курской области итальянскими СМИ

МВД РФ хочет возбудить дело против итальянцев за репортаж из Курской области

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В МВД России заинтересовались работой в Курской области итальянских СМИ. Об этом пишет Baza.

По данным издания, полиция проводить проверку по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») в отношении журналистов итальянского телеканала TG1 Стефании Баттистини и Симона Траини, сделавших репортаж из приграничного района России. По итогам проверки полиция планирует возбудить уголовное дело против итальянцев.

В эфире TG1 вышел репортаж из курского города Суджа, журналисты показали поврежденную в ходе боев технику Вооруженных сил Украины и пообщались с местными жителями.

Ранее 16 августа сообщалось об уничтожении в стрелковом бою группы украинских штурмовиков в Курской области. ВС России вели борьбу с 1-м десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      ФСБ задержала россиянина за оставленный год назад комментарий в Telegram

      Медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку

      Парламент Таиланда выбрал самого молодого премьера в истории страны

      71-летнего россиянина затянуло в открытый затвор водохранилища

      Запрет на маленькие квартиры в Москве объяснили

      Глюкоза отказалась лечиться в рехабе

      Депутат Рады призвала эвакуироваться жителей Покровска

      Пробки перед Крымским мостом превысили три часа с обеих сторон

      В США назвали ухудшающее положение ВСУ последствие атаки на Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше