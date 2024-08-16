В МВД России заинтересовались работавшими в Курской области итальянскими СМИ

МВД РФ хочет возбудить дело против итальянцев за репортаж из Курской области

В МВД России заинтересовались работой в Курской области итальянских СМИ. Об этом пишет Baza.

По данным издания, полиция проводить проверку по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») в отношении журналистов итальянского телеканала TG1 Стефании Баттистини и Симона Траини, сделавших репортаж из приграничного района России. По итогам проверки полиция планирует возбудить уголовное дело против итальянцев.

В эфире TG1 вышел репортаж из курского города Суджа, журналисты показали поврежденную в ходе боев технику Вооруженных сил Украины и пообщались с местными жителями.

Ранее 16 августа сообщалось об уничтожении в стрелковом бою группы украинских штурмовиков в Курской области. ВС России вели борьбу с 1-м десантно-штурмовым батальоном 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.