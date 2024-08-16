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22:36, 16 августа 2024Бывший СССР

В подполье заявили о приезжих журналистах с Запада на фоне подготовки атак ВСУ на две АЭС

Лебедев: в Сумы приехало много журналистов на фоне подготовки атак на две АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Много западных журналистов приехало в Сумы и Запорожье на фоне сообщений о подготовке со стороны Украины атаки на Курскую и Запорожскую АЭС, заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в этих городах наблюдается «целый съезд» из представителей зарубежных СМИ.

Ранее РИА Новости со ссылкой на «источник в российском силовом ведомстве» сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС) заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Предположительно, целью Киева являются места хранения отработавшего ядерного топлива.

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      Сергей Грехов
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