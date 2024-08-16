В России сравнили бои в Курской области и в зоне СВО

Депутат Красов заявил о коварстве ВСУ в Курской области

Бои в Курской области являются частью специальной военной операции (СВО), так как противник один и тот же, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он сравнил обстановку на разных участках в зоне военных действий.

И новые территории, где идет СВО, и Курская область — это тоже СВО. Противник один, он коварен, и он не в честном бою ведет боевые действия против Вооруженных сил нашей страны, а в большей части против мирного населения, против стариков, женщин и детей Андрей Красов депутат Госдумы

Депутат также отметил, что западные союзники продолжают поддерживать Украину.

«Коллективному Западу не удалось разорвать Россию в клочья — и экономику, и наше общество. Он хочет это сделать на поле боя с помощью украинцев и с помощью наемников, а, по сути, военнослужащих блока НАТО, которые якобы находятся в отпуске. Но на поле боя ничего не получается, но поддержка Украины все равно со стороны коллективного Запада не ослабевает. Еще один момент, из-за чего это происходит — не очень хорошо складывается обстановка в США и в европейских государствах, очень много проблем. Чтобы увести взгляд своих граждан, они придумали всемирное зло — Китай и Россию — и призывают на борьбу с ним», — добавил он.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу с помощью бронетехники. Тысячи мирных жителей вынуждены были уехать из своих домов в приграничных районах из-за обстрелов.

15 августа главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что Киев создает военную комендатуру на подконтрольном участке российского региона. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что страна готова принять российских беженцев. Также она анонсировала открытие гуманитарного коридора в Сумскую область Украины для россиян.