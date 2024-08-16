В Швейцарии заблокировали пожертвования российского миллиардера зятю

Суд Швейцарии заблокировал пожертвования Германа Хана своему зятю на $23 млн

Суд в Швейцарии заблокировал перевод российского миллиардера Германа Хана на сумму около 23 миллионов долларов, которые он пытался отправить в виде пожертвования жене, дочери и зятю. Об этом со ссылкой на решение Федерального административного суда сообщает местное издание Handelszeitung.

Замороженные в европейской стране 20 миллионов франков российского бизнесмена останутся заблокированными. По данным издания, решение об отстановке перевода членам семьи Хана приняли в самом банке, название которого не раскрывается в материалах дела. Затем кредитная организация заблокировала счет россиянина и уведомила Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco).

