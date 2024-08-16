В США назвали неразумной атаку ВСУ на Курскую область

Аналитик Голдштейн: ВСУ несут больше потери из-за атаки на Курскую область

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область неразумна, так Киев несет большие потери на поле боя. Об этом заявил аналитик Лайл Голдштейн, его слова передает Responsible Statecraft.

«Стоит задать вопросы касательно целесообразности вылазки ВСУ в Курскую область. Потери для украинской армии неизбежно высоки, особенно тогда, когда Россия сохраняет существенное преимущество в огневой мощи», — отметил эксперт.

По словам Голдштейна, своей атакой ВСУ «значительно ослабили позиции» на остальных участках фронта, что является преимуществом для Российской армии. Он резюмировал, что подобные действия Киева приведут к «еще большей эскалации конфликта».

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область ускорила поражение Киева и ухудшила отношение его союзников к президенту Украины Владимиру Зеленскому.