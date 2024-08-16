MWM: уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ

Уничтожение на фронте в Курской области техники, предоставленной Киеву Западом, ухудшит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. Негативное последствие атаки на российский регион назвали журналисты военного журнала Military Watch (MWM), базирующегося в США.

«В ходе операции Украина направила в бой самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с Российской армией может, как все чаще предполагается, значительно ухудшить ситуацию для ВСУ», — отмечается в статье.

Аналитики обратили внимание на тот факт, что украинская армия в Курской области уже потеряла множество единиц техники, включая и танки, которые Вооруженные силы России уничтожают беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

14 августа Министерство обороны Российской Федерации показало кадры с трофейными техникой и оружием, которые были поставлены ВСУ Западом.

Оборонное ведомство также показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области. На них видно, как БПЛА «Ланцет» поразил боевую бронированную машину противника в приграничном районе российского региона.