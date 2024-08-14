Минобороны показало кадры с трофейной западной техникой в Курской области

МО РФ показало видео с трофейными техникой и оружием, поставленными ВСУ Западом

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало кадры с трофейными техникой и оружием, которые были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах, снятых в Курской области, видна боевая машина, обшитая антидроновой защитой. Затем оператор показывает салон бронемашины, которую на этот момент перегоняют в тыловой район.

«В ходе боя у одного из населенных пунктов военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили в бою и перегнали своим ходом в тыловой район колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator канадского производства», — говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили в оборонном ведомстве, удалось захватить образцы автоматического оружия, системы связи, средства защиты и боеприпасы.

В этот же день Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области. На них видно, как беспилотник «Ланцет» поразил боевую бронированную машину противника в приграничном районе российского региона.