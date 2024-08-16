В США описали сценарий победы Харрис на выборах

WP: Камала Харрис победила бы на выборах, если бы они проводились сейчас

Вице-президент США и кандидат на должность главы государства Камала Харрис победила бы на выборах, если бы они проводились сейчас. Такой сценарий описала газета The Washington Post (WP), опираясь на результаты опроса.

«Не будет преувеличением сказать, что Харрис была бы фаворитом на победу в Белом доме, согласно нашей модели опроса, если бы президентские выборы проводились сегодня», — пишет издание.

Газета провела общенациональный опрос, согласно данным которого поддержка Харрис в колеблющихся штатах увеличилась в среднем на 2,1 процентных пункта, сделав ее лидером в двух из семи таких штатов. Она стала фаворитом на победу в Висконсине и Пенсильвании, а также существенно сократила разрыв в Мичигане, где Дональд Трамп теперь лидирует менее чем на один процентный пункт.

Кроме того, Харрис уступает Трампу в подсчете голосов Коллегии выборщиков. «Тем не менее она была бы фавориткой, если бы избиратели сегодня пошли на выборы, потому что у Харрис теперь больше путей к президентству, чем у Дональда Трампа, — то есть она конкурентоспособна в большем количестве штатов, что может в сумме дать 270 голосов или победу в Коллегии выборщиков», — считает газета.

Кроме того, Харрис может победить при двух сценариях, считает газета. Ей достаточно одержать победу в штатах «ржавого пояса» (Мичиган, Висконсин и Пенсильвания) или в штатах «солнечного пояса» (Джорджия, Аризона, Невада и Северная Каролина). Вице-президенту достаточно одержать победу в одном из названных регионов, а Дональду Трампу нужно будет победить и в «ржавом поясе», и в «солнечном поясе», чтобы претендовать на место в Белом доме.

Ранее издание Newsweek сообщило, что Трамп обошел Харрис как по результатам общенационального опроса, так и по опросу, который был проведен в ключевом колеблющемся штате Джорджия.