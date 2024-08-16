В США узнали про год обсуждений в Киеве атаки на Курскую область

NBC News: на Украине более года обсуждали атаку на Курскую область

Идея украинского нападения на Курскую область обсуждалась более года, рассказал NBC News анонимный высокопоставленный советник украинского правительства.

По его словам, одной из главной целей операции является попытка отвлечь усилия и внимание России от других участков линии фронта, особенно с востока, где российские войска медленно подрывают оборону Украины.

Ранее Bloomberg сообщило, что западные чиновники опасаются возможного раздора среди партнеров Украины из-за нападения на Курскую область.

Собеседник агентства утверждает, что на Западе считают неудачным время, которое ВСУ выбрали для атаки на регион. Кроме того, недовольство партнеров Киева вызывает отсутствие ясности насчет целей этой операции.