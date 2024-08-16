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15:27, 16 августа 2024Мир

В США заявили об отсутствии понимания целей Украины

Reuters: цели Украины остаются непонятными для американских чиновников

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Текущие цели Киева, включая вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, остаются непонятными для властей США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В частности, действия ВСУ в Курской области стали предметом противоречий между Киевом и Вашингтоном, так как США не давали разрешение на применение своих вооружений в данном регионе. Кроме того, между сторонами нет четкой координации, что затрудняет ситуацию.

«Политика [разрешения ударов по территории России] усложняется тем, что ВСУ все больше продвигаются в Россию без определенных условий», — приводит агентство слова одного из чиновников.

Также один из представителей администрации президента США Джо Байдена добавил, что по этим причинам американский лидер пытается дистанцироваться от ситуации и не давать публичных комментариев.

13 августа Байден отреагировал на атаку ВСУ на Курскую область, подчеркнув, что ему регулярно докладывают о ситуации в регионе. Однако он отказался давать какие-либо дополнительные комментарии о ситуации.

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      Максим Габриелян
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